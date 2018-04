Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, parla a Premium dopo la vittoria della sua squadra in rimonta sul Chievo: "Abbiamo vinto una partita che meritavamo di vincere. Sembrava un match stregato, con dati statistici clamorosamente a nostro favore: il finale ha dato una logica allo svolgimento della partita. Lotta scudetto ancora aperta? Noi vogliamo vincere tutte le partite. Questa vittoria, arrivata in questo modo, è un messaggio per noi stessi più che per la Juventus: noi vogliamo vincere sempre e se oggi non ci fossimo riusciti sarebbe stata un’ingiustizia. Stiamo bene e sono contento per il nostro pubblico, perché senza di loro non saremmo riusciti a ribaltarla. Il nervosismo di Insigne? Lorenzo ha giocato bene: siamo in un momento in cui a volte sbagliamo qualche scelta di troppo negli ultimi venti metri, ma ci sta, fa parte dell’ordine delle cose in un campionato così lungo. Sono contento del gol di Milik, fa capire quanto disastroso è stato per noi il suo doppio infortunio".