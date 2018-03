Come riporta il quotidiano La Repubblica, il Napoli si avvicina alla sfida col Sassuolo con buone notizie dall'infermeria per Maurizio Sarri: Hysaj sarà arruolabile per la sfida con i neroverdi, mentre c'è Hamsik spera nella convocazione almeno per accomodarsi in panchina. Oggi rientreranno tutti i nazionali e, dunque, aspetta tutto il gruppo che sarà al completo a sole 48 ore dal match.