Faouzi Ghoulam rientrerà presto a Napoli: la sua Algeria, infatti, non è riuscita a ottenere il pass per i quarti della Coppa d'Africa. Curiosa, tra l'altro, la dinamica: la Nazionale dell'esterno sinistro azzurro ha fallito la qualificazione in virtù del pareggio per 2-2 con il Senegal di un altro giocatore del Napoli, Koulibaly (già sicuro dell'accesso alla fase successiva). Un derby tra colleghi finito male per Ghoulam, un po' meno per Sarri: il suo mancino titolare sarà presto a casa. Pronto per il campionato e le coppe e pronto a proseguire la trattativa per il rinnovo con il club azzurro: molto complessa.