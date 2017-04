Tre cambi rispetto alla partita di domenica. Maurizio Sarri è pronto a varare la seconda formazione anti-Juve in quattro giorni e in occasione del secondo atto delle semifinali di Coppa Italia mescola un po' le carte: le novità, rispetto alla sfida del campionato, dovrebbe essere Reina per Rafael; Zielinski per Allan; Diawara per Jorginho. Confermato il tridente leggero Callejon-Mertens-Inisgne. Ancora panchina per Milik.