Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, parla a Premium Sport dopo la vittoria sulla Spal: "La Spal ha fatto un’ottima partita, abbiamo trovato grande densità in zona centrale. Purtroppo abbiamo giocato su un terreno che è indegno per questa categoria e non è il primo. Per come giochiamo noi è un problema dover fare sempre un tocco in più. Non era comunque semplice contro una squadra che ha dato tutto. È servito un grande secondo tempo per venire a capo della situazione. Milik? Domattina farà un controllo ed avremo le idee più chiare, possiamo solo dire che il problema non è al ginocchio del precedente infortunio. In questo momento Ghoulam ed Allan sono in condizioni straordinarie, la squadra mi sembra stia diventando più cattiva sugli eventi negativi. Reagire così dopo quel 2-2 che poteva pesare mentalmente è un segnale di convinzione".