Come riporta il Corriere dello Sport, il Monaco continua a provare a strappare Sarri al Napoli: la clausola da 8 milioni non rappresenta un problema . Il dg Vladi Vailyev, in passato allo Zenit, ha già avuto come allenatori due italiani come Luciano Spalletti e Roberto Mancini. Insomma la guida tecnica italiana intriga molto il dirigente dei monegaschi. Se davvero il Monaco dovesse sferrare decisivo l'attacco a Sarri, il Napoli ha già pronto il piano alternativo che comprende oltre a Marco Giampaolo anche il nome di Domenico Tedesco (nome inedito finora) rivelazione dello Schalke 04 e di Paulo Fonseca.