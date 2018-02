La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri: "L’allenatore vorrebbe lavorare ad un progetto importante, che non avesse intoppi economici o burocratici. A partire dal prossimo mercato, quando ci sarà da investire, soprattutto se dovesse arrivare lo scudetto. Con queste assicurazioni, allora la firma ci sarà, anche perché Napoli resta la sua priorità e lui non vorrebbe deludere l’ambiente. Diversamente, Sarri potrebbe valutare l’opportunità di continuare all’estero la sua esperienza. Tra l’altro, parla molto bene la lingua inglese e, dunque, non avrebbe nemmeno difficoltà in questo senso. A quel punto, De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi Giampaolo, l’allenatore della Sampdoria, che lo stesso Sarri suggerì all’Empoli quando si accordò col Napoli"