Secondo la Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri avrebbe fatto altri nomi per rafforzare il reparto offensivo del Napoli: "Le risorse in cassa ci sono ma verranno spese solo per un elemento di sicuro gradimento di Sarri. Al tecnico azzurro piacciono due recenti avversari del Napoli, i brasiliani Bernard e Taison dello Shakhtar. Entrambi, però, guadagnano tanto [...] il tempo stringe anche se l’ipotesi di un «Mister X» sul quale De Laurentiis potrebbe piazzare l’affondo non va esclusa"