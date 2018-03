Secondo l'edizione odierna di Repubblica, Maurizio Sarri ha assicurato di non aver avuto contatti con altre squadre. "Un'apertura che ha rasserenato lo stesso De Laurentiis La firma di Sarri non rappresenta del resto una priorità, visto che il tecnico è già sotto contratto per altre due stagioni ed è al corrente della disponibilità da parte del Napoli di raddoppiargli - come merita - lo stipendio. Ma il presidente vuole accontentarlo anche dal punto di vista tecnico, oltre che da quello economico. Il club è infatti pronto a investire sulle strutture (a Castel Volturno e del settore giovanile) e per rinforzare l’organico. Il primo passo sarà la conferma dei titolarissimi. Ieri è stato il turno di Hysaj, il cui rinnovo è vicino dopo il vertice alla Filmauro. Poi arriveranno pure i rinforzi, con Leno, Torreira e Verdi primi obiettivi. “Sarrilandia” continua.