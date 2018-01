Se Verdi rimane la prima scelta, il Napoli non molla la pista legata a Gerard Deulofeu, secondo quanto riferisce Sky. Il Barcellona non accetterà prestiti: c'è un prezzo di vendita intorno ai 18 e 20 milioni e da lì non scenderà, con Giuntoli che sta continuando a tenere vivi i contatti coi catalani per non rischiare di lasciare l'attacco scoperto in caso di rifiuto dell'ala del Bologna. Vigile sulla situazione dell'attaccante spagnolo c'è anche l'Inter.