Nicola Amoruso, doppio ex di Juventus e Napoli, ha parlato a Sky Sport della lotta scudetto: “Ieri è stata una giornata importante, visto che c’è stato il sorpasso della Juve in vetta. Il Napoli gioca il calcio migliore d’Italia, ma nel momento decisivo della stagione ha perso contro la Roma. La Juve per abitudine riesce a sopportare certe pressioni e in cuor suo sono convinto che la squadra di Allegri non si sia mai sentita seconda. So come ragionano all’interno della società, hanno avuto la forza mentale di inseguire il Napoli. E adesso per gli azzurri si fa dura, anche se hanno raggiunto una mentalità importante in questa stagione. L’unico modo per fermare la squadra di Sarri è schierarsi in difesa, lo ha fatto la Juve al San Paolo e anche ieri l’Inter”.