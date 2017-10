Antônio de Oliveira Filho detto Careca è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultimo scudetto vinto dal Napoli. L’ex attaccante brasiliano, intervistato dal Corriere della Sera, si è detto ottimista sulle possibilità degli azzurri di conquistare nuovamente il titolo. Un risultato che partirebbe dalla cessione di Gonzalo Higuain alla Juventus.



SU HIGUAIN - “Senza di lui oggi la squadra ha più responsabilità, più coraggio, è più adulta, quindi più vincente", spiega Careca: "Higuain via un anno fa? E infatti c’è voluto tempo per assorbire questa assenza, come quando c’è un lutto in famiglia. L’anno scorso il Napoli non aveva ancora questa consapevolezza, questa convinzione dei propri mezzi, della propria forza”.



SU SARRI - “Se mi piace? Eccome, è un fuoriclasse, il migliore, l’allenatore giusto per riportare lo scudetto a Napoli. Ora la discussione non è più se gioca il miglior calcio d’Italia, perché quello lo vede anche un bambino, ma a che livello è nel mondo. Un calcio bellissimo, offensivo, sempre a cercare il gol, con la palla a terra, di prima”.



SULLA JUVE - “La Juve resta la Juve, l’unica vera avversaria per lo scudetto è quella. La Roma e le milanesi le vedo più indietro. Della Juventus mi fa impressione la mentalità, la voglia di vincere, la fame”.