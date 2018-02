Antonio Di Gennaro ha parlato della lotta scudetto tra Juventus e Napoli sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. "Sarri lavora molto sulla tecnica, in Italia dovremmo farlo di più", spiega l'ex centrocampista: "Nel Napoli anche i terzini giocano sempre la palla e la squadra ha migliorato anche la fase difensiva grazie al lavoro dei tre attaccanti. Rilassarsi dopo il +4? Sarri è un martello, chiedeva alla squadra di non mollare anche a Cagliari sul 5-0 e lavorerà per non avere cali di concentrazione nel finale. Non deve mollare, il Napoli è la squadra più forte del campionato adesso".