Se forte papà. Marek Hamsik, nel corso di un'intervista sulla sua vita di padre, marito e sportivo rilasciata in Slovacchia alla vigilia della gara di qualificazione mondiale con Malta, in programma domenica, ha svelato un retroscena decisivo per la sua vita: "Da quando sono papà penso anche di essere diventato un calciatore migliore". Marek e sua moglie Martina Franova, ex giocatrice professionista di pallamano, hanno tre figli: Christian, Lucas e Melissa, nata prima di Natale 2016.