Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Castelvolturno: "Raggiungere il record di gol di Maradona? Ci penso, ma i gol li ho sempre fatti. Arriveranno, come il record delle presenze, sono tranquillo. Piuttosto penso alla squadra e ai nostri risultati, che contano sempre di più e sono sempre più importanti di quelli personali. Sono contento di quello che stiamo facendo e devo continuare così. Nella mia testa però ora c'è la squadra, penso solo allo scudetto. Da quando c'è Sarri, c'è sempre stata una crescita. Anno dopo anno stiamo migliorando la squadra, come collettivo e come singoli. Ma la strada è lunga, non basta questo per vincere qualcosa. Ora aspettiamo il Milan, dovremo essere bravi a preparare questa sfida. Tredici punti in più rispetto al Milan sono tanti, tutto è aperto perché siamo ancora a inizio stagione. Ma noi pensiamo a noi stessi, non alle altre. Le prime cinque squadre sono ravvicinate in classifica, ogni gara sarà importante per quanto riguarda la graduatoria. Ora pensiamo al Milan, poi alle prossime. La Juve? È la squadra da battere, siamo vicini o dello stesso livello. Forse manca qualcosina, ma ci pensiamo e vogliamo vincere questo scudetto. Se manca qualcosa dal punto di vista mentale? Qualcosa di piccolo dal punto di vista mentale e fisico. Per vincere, tutto deve essere perfetto".



SULL'ITALIA - "L'Italia calcisticamente è ancora tra le migliori al mondo ma sicuramente c'è da migliorare, non solo calcisticamente, dove sono fortissimi, ma nelle strutture credo l'Italia sia molto indietro rispetto a molti Paesi come Germania, Inghilterra o Francia. Si deve lavorare tanto per crescere da questo punto di vista, anche la Slovacchia, un Paese piccolo, sta costruendo stadi moderni e nuovi, e credo questo in Italia manchi molto".