Il centrocampista del Napoli e della Nazionale italiana, Jorginho, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ESPN: "I complimenti di Pep Guardiola? È sempre bello riceverli, ma è ancor più meraviglioso quando a farli è un allenatore dell’importanza di Guardiola. Lui è un'icona del calcio globale. Questa è una conseguenza non solo del mio lavoro, ma di tutti i miei compagni di squadra del Napoli. In Premier League potrei adattarmi, ma dipende poi da calciatori che mi affiancano. Ci sono squadre inglesi che giocano palla a terra e con transizioni veloci, ma al momento penso solo al Napoli e resto concentrato. Sono felice per come stiamo giocando e per come ci stiamo giocando lo scudetto". L'italo-brasiliano ha parlato anche a Football Italia: "L’Inghilterra mi piace molto. Abbiamo fatto una buona prestazione e ottenuto un buon risultato contro una squadra forte fisicamente e devastante in contropiede. È stata una gara complicata, ma bella da giocare".