L'allenatore del Chievo, Rolando Maran ha dichiarato in un'intervista a Mediaset Premium: "Ripartiamo dall'entusiasmo del punto contro il Napoli. Siamo riusciti a pareggiare contro una squadra che sembrava impossibile da fermare. Invece con merito ci siamo riusciti e abbiamo lavorato al meglio per affrontare una squadra difficile come il Torino. Più dieci punti sulla zona retrocessione dopo 12 giornate? Questo era nei nostri sogni, siamo lontani dalla zona pericolosa e dobbiamo continuare a esserlo. Dobbiamo continuare a correre perché la Serie A riserva sempre delle sorprese e delle insidie".



"Inglese al Napoli già a gennaio? E' un giocatore del Chievo, non serve neanche parlarne. Lui è concentrato per la nostra causa e non mi preoccupo di altro. Io nuovo ct dell'Italia? No, io mi tengo stretto il Chievo e sono certo che chi andrà ad allenare la Nazionale farà grandi cose".