David Trezeguet, ex straordinario attaccante della Juve, è intervenuto ai microfoni di Mediaset sul tema Champions dopo la sconfitta del Real con il Valencia. "Gli azzurri hanno una rosa ampia che può giocarsela su due fronti. Ci devono credere, perché adesso viene il bello. E sono convinto che il Napoli vorrà fare bene al ritorno con il Real anche per una sorta di competizione con la Juve". Che ieri ha vinto con il Porto in trasferta per 2-0 nell'andata degli ottavi.