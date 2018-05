Il possibile addio di Sarri al Napoli può far partire anche qualche calciatore importante. Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo sarebbe Jorginho che interessa molto a Liverpool, United e soprattutto Manchester City: il Napoli lo valuta 50 milioni e a Castel Volturno l’idea di realizzare una plusvalenza di 35 milioni intriga tantissimo.



Poi c’è Mertens con i suoi 31 anni e la sua clausola di 28 milioni di euro. Anche per il belga c’è la possibilità di andare in Inghilterra (Arsenal). Potrebbero decidere di rimanere un altro anno Albiol e Callejon. Il primo ha una clausola di 6 milioni di euro e, restando, la società potrebbe anche decidere di eliminarla considerato che a settembre il difensore compirà 34 anni. L’attaccante, invece, ha compiuto 31 anni a febbraio e potrebbe arrivare a scadenza di contratto (2020).



In gioco potrebbe esserci anche il futuro di Kalidou Koulibaly, ma con o senza Sarri la decisione spetterà soltanto a De Laurentiis. Cederlo gli permetterebbe d’incassare 60-70 milioni di euro: ci penserà, certo. In difesa, dunque, potrebbe essere la cessione del senegalese l’unica novità, perché con l’attuale tecnico, Hysaj e Mario Rui sarebbero parte integrante del suo progetto.