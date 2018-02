Mario Giuffredi, agente di Luigi Sepe, ha parlato dell'estremo difensore del Napoli a RMC Sport: "Sepe ha grandissima qualità e non ha nulla da invidiare a nessun portiere italiano. La sua ambizione è quella di fare il titolare e questo ruolo lo può ricoprire a Napoli o altrove. Vuole giocare: se ci sarà la possibilità di farlo a Napoli saremo contenti, altrimenti andrà a dimostrare le sue qualità altrove. Quest'anno il progetto era fare il secondo a Napoli ma se in estate il Napoli non punterà su di lui saremo noi a puntare su un'altra squadra. Non ha più 20 anni, ma 26 e ha l'ambizione di dimostrare di essere un grande portiere".