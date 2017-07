Settimana importante di mercato per il Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sono contatti continui tra le parti per Berenguer, questa settimana potrebbe essere decisiva con una riunione che potrebbe aver luogo anche per limare gli ultimi dettagli e sancire l'accordo. Oggi Mario Rui sarà a Villa Stuart per le visite mediche. Duvan Zapata: per lui De Laurentiis chiede 30 milioni ed il Torino ne offre 18. Il ragazzo spinge per andar via ma il Napoli vuole un introito importante.