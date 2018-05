Il Corriere dello Sport si sbilancia annunciando il primo colpo in casa Napoli, titolando su Rui Patricio: "Scelto il nuovo portiere, è il primo colpo" nonostante l’interessamento last minute del Wolverhampton, neopromossa in Premier League. Rui Patricio è il profilo che ha messo tutti d’accordo (De Laurentiis, Giuntoli, Chiavelli e Sarri), ma che richiederà pazienza in questo braccio di ferro con lo Sporting in cui ballano un bel po’ di milioni di euro (chiesti più di venti): ma il Napoli e il portiere hanno già un «patto», favorito dai rapporti di assoluta amicizia con Jorge Mendes, e il quinquennale da due milioni netti.