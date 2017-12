In casa Napoli continua a circolare il nome di Amin Younes, 24enne attaccante dell'Ajaz: il club partenopeo sta provando a trattare con il club olandese, ma la trattativa non è affatto facile. Come riporta il portale soccernews.nl, il Napoli ha messo sul piatto 5 mln per il giocatore mentre il club ne chiede ben 15. Una distanza sostanziale tra domanda ed offerta, che porta il Napoli a sperare nel giocatore e nella sua volontà di lasciare l'Olanda per gli azzurri.