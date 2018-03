Elseid Hysaj è pronto a legarsi ancora al Napoli. Al di là delle smentite e dei rinvii di facciata, infatti, procede il dialogo tra l'agente Mario Giuffredi e la dirigenza azzurra per blindare il terzino albanese autore di un'ottima stagione nella squadra che si gioca lo scudetto: Maurizio Sarri si fida ciecamente di Hysaj, il Napoli lo vuole ancora con sé a prescindere dalla scelta sul futuro dell'allenatore e per questo è ben avviato il discorso per prolungare il suo contratto fino al 2023 entro l'estate.



DILEMMA CLAUSOLA - Rimane soltanto un punto da chiarire legato alla clausola rescissoria. Perché Hysaj ha nel suo accordo attuale col Napoli una clausola da 50 milioni valida per l'estero, non a caso i club inglesi hanno preso informazioni; all'inizio fu definita "anti-Juve", perché i bianconeri si stavano muovendo sull'albanese come opportunità sulla fascia. Adesso Marotta ha altri programmi a livello di esterni bassi e non ha nei piani di trattare Hysaj visto il muro del Napoli, ecco perché le strade sono due: rimuovere totalmente la clausola rescissoria con importante aumento d'ingaggio, oppure riconoscere un ritocco allo stipendio ma alzando la clausola attorno agli 80 milioni di euro. Perché la Juve non spaventa più, ma il Napoli vuole tenersi Hysaj. E l'accordo si farà.