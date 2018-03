Aggiornamenti sugli obiettivi di mercato del Napoli dati da Radio Crc: “Sarri considera Sepe un grande portiere, Reina e Rafael andranno via, ma non Luigi Sepe. Potrebbe diventare decisivo per l’inserimento di un nuovo arrivo, Leno è il favorito. Lafont piace, ma sembra ancora troppo giovane. Kepa è il preferito di Giuntoli, è in netta ripresa dopo una stagione poco convincente. Il portiere ha rinnovato con il Bilbao dopo aver fatto delle visite con il Real Madrid, costerà caro. Ad aprile Giuntoli ha in programma un incontro con alcuni emissari del Tolosa, saranno quelli giorni decisivi per il futuro di Lafont. Si parlerà anche di Kelvin Amian e Issa Diop, sono due nomi giovanissimi che verranno proposti a Giuntoli".