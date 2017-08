De Laurentiis-De Magistris, si va finalmente verso un accordo per la gestione dello stadio San Paolo. Dopo tanti mesi di scontri, come rivela Il Mattino, filtrano segnali positivi. Le parti sono tornate ad avere un dialogo costruttivo per il futuro dell'impianto di Fuorigrotta e per la convenzione. Al presidente del Napoli verrà proposta una bozza per la gestione della struttura per il prossimo biennio dopo i lavori da 25 milioni da parte di Palazzo San Giacomo attraverso il credito sportivo. In seguito si lavorerebbe per trovare un accordo pluriennale con la società che si impegnerebbe a un riutilizzo e rifunzionalizzazione delle parti interne ed esterne dello stadio. E tra queste opere spunta fuori una idea lanciata dal Napoli: installare sulla pista di atletica dei box per tifosi vip, strutture smontabili da utilizzare solo quando ci sono le partite. Un modello alla inglese, dei salottini con tribune speciali anche solo per una decina di persone che potrebbero vivere la partita direttamente a bordocampo. La società partenopea si impegnerebbe anche ad installare propri locali commerciali.