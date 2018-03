Maurizio Sarri pensa solo alle nove giornate che mancano al termine della Serie A e al suo Napoli che è in piena lotta per lo scudetto. Nemmeno la questione contrattuale potrà distrarlo. Una pressione che lui non avverte per niente, convinto com’è che soltanto a stagione conclusa s’interesserà del contratto. Con il presidente Aurelio De Laurentiis è in continuo contatto ma, finora, non c’è stato nessun incontro tra le parti.



Quell’accordo tanto sperato, dunque, non c’è stato ancora secondo la Gazzetta dello Sport. Il presidente vorrebbe togliere dal contratto la clausola di 8 milioni che permetterebbe all’allenatore di liberarsi e di accordarsi con un altro club entro maggio, ma ogni discussione è stata rimandata a fine campionato. De Laurentiis, infatti, domani volerà a Los Angeles per impegni cinematografici e rientrerà soltanto a ridosso dello scontro diretto con la Juventus, in programma il 22 aprile, all’Allianz Stadium.



Insomma, non ci sarà il tempo necessario per ritrovarsi e parlare. Attualmente, lo stipendio di Sarri è di 1,5 milioni netti di euro al quale andrà aggiunto un altro milione ormai quasi al sicuro, visto che è legato a centrare uno dei primi quattro posti del campionato. Posizione ormai quasi inattaccabile. L’accordo vincola fino al 2020, cioè altre due stagioni, clausola rescissioria permettendo. Il presidente sarebbe disposto ad arrivare a 3 milioni, ma la richiesta dell’allenatore va oltre, ne vuole 4 di milioni. Una pretesa che ritiene legittima, Sarri, anche in considerazione del grande interesse che s’è creato in mezza Europa intorno al suo calcio. Chelsea e Tottenham potrebbero stuzzicarne la fantasia e il portafoglio. Ma lui a Napoli deve qualcosa.