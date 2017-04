Il Napoli si sta già muovendo per rinforzare la rosa nel mercato estivo. Con i rinnovi di Insigne e Mertens ancora in stand-by, Giuntoli sta sondando il terreno per un esterno offensivo: come scrive Il Mattino, nei giorni scorsi c'è stato un sondaggio importante del club partenopeo per Gerard Deulofeu, pronto a tornare al Barcellona per 12 milioni di euro da versare all'Everton. E' l'esterno del Milan il candidato numero per rinfoltire il reparto offensivo.