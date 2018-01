-8 alla chiusura del mercato invernale e per il Napoli è corsa contro il tempo: serve un rinforzo sulle corsie esterne offensive per dare fiato a Insigne e soprattutto Callejon, il rifiuto al trasferimento di Verdi ha complicato i piani di Giuntoli e De Laurentiis costretti a virare su altri obiettivi. Defilato Deulofeu, Politano blindato dal Sassuolo come Younes dall'Ajax (per gennaio, già bloccato per giugno), Lucas Moura in uscita dal PSG ma costoso. Spunta però un nuovo nome sul taccuino degli azzurri: come riferito da Il Corriere dello Sport, il Napoli ha effettuato un sondaggio per Florian Thauvin.



MURO MARSIGLIA - Classe '93, mancino puro che parte da destra per accentrarsi e pericoloso al tiro, Thauvin sta vivendo l'anno della consacrazione con Rudi Garcia al Marsiglia: 10 gol e 9 assist in 22 partite di Ligue 1, mai in carriera aveva trovato questa continuità e di pari passo arrivano gli interessamenti delle big europee. Convincere l'OM a cederlo già a gennaio però, è una missione particolarmente complicata: perno della squadra, Thauvin e valutato oltre 35 milioni di euro e l'intenzione del club è di far scattare l'asta in estate per alzare ulteriormente questa cifra. Il Napoli però c'è: Thauvin entra nella lista dei desideri.