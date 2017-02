Sospiro di sollievo in casa Napoli: mercoledì Hysaj sarà regolarmente in campo al Bernabeu con il Real. Il difensore albanese, uscito ieri nel corso dell'allenamento andato in scena al centro sportivo di Castel Volturno a scopo precauzionale, dopo aver rimediato un pestone, non ha riportato alcun problema. Oggi, in occasione della seduta pomeridiana in sede, il nazionale albanese lavorerà insieme con il gruppo e in Champions sarà al suo posto al Bernabeu.