Nel Napoli che domani affronterà lo Spezia in Coppa Italia in attacco ci sarà turnover, quindi, e per forza di cose Gabbiadini dovrebbe giocare dal primo minuto, anche perché mancherà Mertens per squalifica. Andrà di nuovo in tribuna, invece, Milik che anche ieri ha svolto differenziato seguendo la sua tabella di riabilitazione. Lo farà anche oggi e fino al 15 gennaio, data prevista per il suo rientro con il gruppo. Dopo una visita dal professor Mariani a Roma. Oggi pomeriggio, comunque, ci sarà la rifinitura del Napoli. Ricordando che nel match di domani sera contro lo Spezia non ci sarà in panchina Sarri che deve scontare una giornata di squalifica per i fatti avvenuti l’anno scorso nella sfida con l’Inter quando offese Mancini.