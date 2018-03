Tuttosport fa il punto sulla situazione rinnovo Sarri-Napoli: "La sensazione comune parla di un rapporto che durerà altri 3 anni, con la soddisfazione di tutte le parti in causa, anche se il ds Giuntoli prosegue il suo lavoro di sondaggio sui potenziali sostituti di Sarri. I due nomi in ballo sono Giampaolo e Simone Inzaghi, entrambi validi perché ambizioni e moderni nel loro modo di intendere il calcio, entrambi 'a rischio' per la scarsa esperienza internazionale. Sarà anche per questa ragione che il club si sta muovendo sul mercato estero. Ieri è venuto fuori il nome di Luis Enrique"