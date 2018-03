Vincenzo D'Ippolito, agente attivo soprattutto su profili sudamericani, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli svelando un clamoroso retroscena di mercato.



DYBALA - "Proposi Dybala al Napoli prma che andasse al Palermo. Avevo il suo mandato nel gennaio 2012, ma non riuscii a convincere Bigon. All'epoca costava 2 milioni di dollari. Poi abbiamo visto come è andata a finire con lui".



TORREIRA - "Il fisico non l'aiuta, somiglia a Gargano. E' pronto per il Napoli".