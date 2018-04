Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha rivelato alcuni dettagli in vista del match di domani con l'Udinese: “La squadra non abbandona il centro di allenamento per volontà di Sarri, vuole tutti concentrati per il match di domani. Niente Koulibaly, giocherà Chiriches contro l’Udinese. In mezzo al campo potrebbe giocare Zielinski, forse al posto di Hamsik. In mediana anche ballottaggio Jorginho-Diawara, Sarri sceglierà domani. In attacco salgono vertiginosamente le possibilità di vedere Arkadiusz Milik. Mertens è diffidato e se Milik farà bene potrà giocare più spesso”.