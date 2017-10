Nel Napoli che stasera affronterà il Genoa ci potrebbe essere turn-over ma non rivoluzioni come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Gli interrogativi ondeggiano ma quello di Insigne oscura il resto: l’affaticamento è dimenticato, il fisico ha reagito, ma tra sette giorni c’è il City, bisognerà arrivarci con una squadra integra, non appesantita e nella rifinitura di stamani, non prima, si avrà modo di capire quanto valga la pena osare, se sia il caso di tenere lo scugnizzo per un pochino in panchina o se giocarselo subito e poi lasciarlo rifiatare".