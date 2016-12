A volte ritornano e sono vecchi ricordi che riaffiorano e s’infilano nel pensiero ma dalla parte opposta della testa, sfiorando appena il mercato, ricongiungendo il passato al presente, ricordando la bellezza del calcio giocato che però non è solo uno sport ed anzi abbraccia molteplici aspetti. Il Napoli incontra la Fiorentina, l’affronterà questa sera alle ore 20.45 allo stadio Franchi, si confronterà con sé stesso provando a superarsi per l’ultimo sfizio del 2016. Poi sarà già futuro, dunque mercato, l’altra faccia del calcio che interessa quasi (o più) di quello frenetico e tattico, tecnico e geometrico, vissuto dal vivo o comodamente seduti a casa, davanti ad un moderno televisore. C’è la Fiorentina alle porte e dunque c’è anche Nikola Kalinic, l’oggetto del desiderio svanito, l’attaccante corteggiato ed appena sfiorato, tintosi d’azzurro per poche ore, quelle d’attesa per la risposta della società viola che, poi, è stata negativa. L’attaccante è stato blindato dai Della Valle ed oggi ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

Come si legge sul “Roma”, In estate è stato vicino al Napoli solo per qualche giorno. A fine estate l’idea dello scambio con Gabbiadini più conguaglio a favore della Fiorentina, l’opportunità di ricongiungere due pezzi dello stesso puzzle per soddisfare entrambi, tutti felici e contenti, pronti a ripartire. Sarebbe stato l’attaccante ideale per il Napoli, la prima punta che segna e fa segnare, che si muove per gli altri, che apre gli spazi e conclude, che dialoga o va da solo quando le circostanze lo permettono. Sarebbe stato perché il “no” dei viola ha spento ogni ipotesi ed ha restituito a Sarri il presente (oggi passato) che si chiama Gabbiadini e le sue difficoltà ataviche testimoniate dalle sole due reti all’attivo. L’altro, Kalinic, di gol ne ha già segnati 12, media di gran lunga superiore allo scorso anno quando, neofita della Serie A, incantò De Laurentiis con un totale di 16 reti realizzate unite a movimenti tattici coerenti con l’esigenza del momento.