Fattore K sul mercato del Napoli. Che sfida la Roma per il centrocampista Kessie dell'Atalanta, mentre Koulibaly consiglia il connazionale Keita. Per l'attaccante senegalese è stato proposto in cambio alla Lazio il centravanti colombiano Duvan Zapata (ora in prestito all'Udinese), ma Lotito ha rifiutato e non farà sconti a De Laurentiis: vuole 25 milioni di euro.