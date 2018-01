Preso Younes dall'Ajax (oggi visite mediche e firma sul contratto), il Napoli ci prova fino all'ultimo per Politano: il Sassuolo apre e chiede 20 milioni più il prestito di Ounas.

In uscita il difensore serbo Maksimovic ha superato le visite mediche per lo Spartak di Mosca, il club russo allenato da Carrera dove si trasferisce in prestito secco.



Per il centrocampista Giaccherini si accende il duello tra Chievo e Spal. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri nuovi contatti tra i gialloblù e gli azzurri per il prestito dell'esterno offensivo, ma la Spal si è inserita, più defilato il Genoa. Oggi il Chievo proverà a ottenere la fumata bianca per anticipare la concorrenza.



Intanto la Spal ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Vitale dalla Juve (nell'affare in bianconero il centrocampista Di Pardo). Per la difesa è corsa a tre tra De Maio (il Bologna chiede 3 milioni), Pisacane e Bonifazi.

L'Atalanta ha definito un colpo per la prossima estate. Nelle ultime ore è stato trovato l'accordo con la Juve per il passaggio alla corte di Gasperini del difensore Federico Mattiello (ora in prestito alla Spal). Resta solo da trovare l'intesa con l’agente del giocatore per il nuovo contratto. Rientra dal Pescara Latte Lath e rimane a Bergamo.