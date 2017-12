L'infortunio di Meggiorini rischia di ritardare il passaggio di Inglese dal Chievo al Napoli, ma il trasferimento avverrà già a gennaio. Manca soltanto la firma per Machach, che si allenerà con Sarri prima di decidere se tenerlo in squadra o parcheggiarlo altrove in prestito.



Per il dopo Reina, dato che Pepe non rinnoverà con il Napoli, resta favorito Leno del Bayer Leverkusen. Sempre secondo lo Gazzetta dello Sport, per giugno già definiti gli arrivi a parametro zero degli esterni offensivi Ciciretti (Benevento) e Younes (Ajax), ma potrebbe anche non arrivare nessuno dei due a gennaio. Quindi la pista Verdi non è ancora tramontata del tutto, anche perché andrà via Giaccherini: piace a diversi club, ma pochi possono permettersi il suo ingaggio.



Intanto il Bologna cerca un erede di Verdi sul mercato. Il Corriere dello Sport fa i nomi di Politano (Sassuolo), Karamoh (Inter), Iturbe (in prestito dalla Roma ai messicani del Club Tijuana), Orsolini (in prestito all'Atalanta, ma di proprietà della Juventus), Rachid Ghezzal (Monaco), Torje (ex Udinese, in prestito dal Terek Groznyj al Karabukspor), Biabiany (in prestito dall'Inter allo Sparta Praga), Akolo (Stoccarda) e Kalu (Gent).