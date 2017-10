La grande bellezza. Il film del Napoli continua, è più intrigante scena dopo scena, dalla qualità e le goleade fino alla solidità e la capacità di soffrire all'Olimpico contro un'ottima Roma. Tre punti, sold out ma Sarri sa che non c'è tempo per fermarsi. Così come il presidente De Laurentiis sa bene che questo Napoli andrà rinforzato nella prossima estate, almeno due colpi di spessore per continuare un progetto esploso in pochi anni nonostante una scalata che è dovuta partire da lontanissimo, vedi Serie C.



SOGNANDO CHIESA - Il desiderio numero uno del Napoli si chiama Federico Chiesa. De Laurentiis lo ha confermato, ha provato a chiederlo più volte ai Della Valle senza successo; il gioiello della Fiorentina viene ritenuto intoccabile dal club viola, pronto a blindarlo con un rinnovo di prima fascia per le casse del club. Ma l'assalto del Napoli tornerà molto presto per portare Chiesa da Sarri, un classe '97 con qualità e potenzialità fuori dal comune che sembra perfetto per il calcio dell'allenatore azzurro. Non sarà semplice, la valutazione rimane alta (siamo oltre i 40 milioni) e la concorrenza è tantissima. Ma c'è di più: se Chiesa è nei desideri del Napoli è anche per dare un segnale alla Juventus, come a dire... ci siamo anche noi sui migliori prospetti italiani, non solo Marotta sempre in prima fila. La risposta sul progetto e sul mercato come sul campo, Fiorentina permettendo. Chiesa è un sogno di tanti, il Napoli quest'anno vuole realizzarne molti...