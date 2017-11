Pessime notizie per Faouzi Ghoulam e per il Napoli. Il terzino algerino, sostituito ieri da Maurizio Sarri per un infortunio al ginocchio, si è sottoposto in mattinata agli esami strumentali a Villa Stuart. Come riporta Sky Sport, gli accertamenti hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.



TEMPI DI RECUPERO - La conferma è arrivata dopo gli ultimi accertamenti a Villa Stuart, dove si trova dalle ore 10, ma ormai c’erano pochi dubbi: sia Sarri che lo staff medico del Napoli avevano intuito la gravità dell’infortunio. Ghoulam sarà operato dal professor Mariani, a Roma. Seguirà lo stesso percorso di Milik, operato qualche settimana fa. Per questo infortunio, i tempi di recupero prima del ritorno in campo sono di 4-6 mesi. Il suo sostituto sarà Mario Rui, acquistato in estate dalla Roma. Ormai si attende solo la conferma ufficiale del Napoli sull'entità dell'infortunio del terzino algerino.