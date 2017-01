Altra rete per Lorenzo Tonelli che sblocca la gara con il Pescara del Napoli dopo aver deciso con una rete allo scadere la sfida alla Sampdoria. Ecco le sensazioni del difensore ai microfoni di Premium Sport: “Il gol per quanto mi riguarda è una cosa in più, il mio compito è non far prendere gol ed oggi non ci siamo riusciti nonostante avessimo fatto una buona prestazione. Dobbiamo migliorare. Sapevamo che chiunque venga qui a giocare da il 100%, siamo stati bravi a non disunirci e che nel secondo meno le forze del Pescara sarebbero calate. Ho superato Maksimovic nelle gerarchie? Non ci sono gerarchie, il mister ha scelto di farmi giocare ma con Sarri domani è sempre un altro giorno: chi sta meglio gioca. Il mister valuta sempre durante l’allenamento come uno sta, si vede che prima non aveva ritenuto opportuno farmi giocare. Se penso al Real Madrid? Attualmente non sono in lista, quindi non penso troppo oltre. La mia compagna è molto social, le piace condividere le sue emozioni con i suoi followers. Anche a me piace, perché è bello condividere le persone che ci seguono e ci vogliono bene”.