Quello che da Napoli porta a Torino nelle ultime settimane è diventato un asse molto caldo: la società granata vorrebbe infatti rinforzare la propria difesa con Lorenzo Tonelli, che con la maglia azzurra non è riuscito a trovare molto spazio.

Il Napoli, che entro la fine del mese dovrà versare nella casse granata 20 milioni di euro per il riscatto obbligatorio di Nikola Maksimovic, potrebbe inserire il centrale ex Empoli nella trattativa per avere così uno sconto sul cartellino del serbo.