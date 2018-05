Il dado è tratto: oggi alle 15 il Napoli di Maurizio Sarri riceve al San Paolo il Torino di Walter Mazzarri, indimenticato ex della partita, per un match valido per la 36esima giornata di Serie A. I partenopei non possono però fare scherzi, dopo il ko contro la Fiorentina e la contemporanea vittoria della Juventus a Milano contro l'Inter: i bianconeri sono a quota 88 punti, gli azzurri seguono a quota 84, distanziati di quattro lunghezze a tre turni dal termine del campionato. Tradotto: il Napoli deve assolutamente vincere se non vuole dare il via ai festeggiamenti, ufficiali o ufficiosi, della Juventus, impegnata all'Allianz Stadium contro un Bologna già salvo. Con i tre punti il discorso scudetto sarebbe rimandato di sette giorni, anche se ormai sembra aver intrapreso la via di Torino: Sarri e i suoi però ci credono ancora, o quantomeno vogliono rimandare la festa bianconera. Il Napoli ha vinto sette delle ultime otto sfide contro il Torino in A (una sconfitta nel parziale). Al San Paolo quattro vittorie del Napoli nelle ultime quattro sfide tra queste due squadre, dopo che il Torino aveva perso solo una delle precedenti otto trasferte in casa degli azzurri (2V, 5N).