Cinque volti nuovi nel primo giorno di lavoro della settimana del Napoli: Milik, Maksimovic, Zielinski, Chiriches e Hamsik. Sarri ha ritrovato il capitano e gli altri nel corso della seduta pomeridiana andata in scena al centro sportivo di Castelvolturno: Milik e Maksimovic hanno lavorato insieme con il gruppo, mentre per gli altri tre lavoro di scarico e corsa. Nessun problema per Hamsik: il problema muscolare è soltanto un ricordo. Tra domani e giovedì mattina arriveranno anche Insigne, Hysaj, Rog e Mertens e il gruppo sarà completo in vista delle due sfide con la Juve.