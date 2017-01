Oggi in casa Napoli si valuteranno le condizioni di Strinic e Tonelli rimasti fuori contro il Palermo per problemi fisici. Nel gruppo c’è anche Milik che sembrava dover andare in panchina con i siciliani ma non è stato così. A Bologna potrebbe far parte dei convocati. A meno che non si decida di aspettare ancora un po’ così come spiegato da Sarri. L’allenatore oggi ne approfitterà per spiegare per bene alla squadra dove si è sbagliato contro il Pescara. La prestazione è stata ottima dal punto di vista del ritmo ma purtroppo non si è vinto. Ora bisogna scrollarsi di dosso la delusione e ripartire a Bologna.