Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Napoli è sempre in cerca del sostituto di Pepe Reina, per nulla sicuro di restare in Campania per la prossima stagione. La dirigenza dei partenopei sta sondando da tempo due piste spagnole (della Real Sociedad edell'Espanyol) ma negli ultimi giorni è spuntato anche il nome didel Bayer Leverkusen.