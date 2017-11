L'infortunio al ginocchio di Ghoulam spinge il Napoli a tornare sul mercato di gennaio per prendere un nuovo terzino. La Gazzetta dello Sport fa i nomi di Masina (Bologna), Barreca (Torino) e Grimaldo (Benfica). In attacco vicina l'intesa col Chievo per Inglese.



Il Corriere dello Sport aggiunge il nome di Vrsaljko (Atletico Madrid) in difesa e per l'attacco quelli di Jo (brasiliano del Corinthians) e di Alireza Jahanbakhsh, iraniano in forza agli olandesi dell'AZ Alkmaar.