Il Napoli in questo momento è in stand by. Come riporta Sportitalia, i nomi sono sempre quelli di Gerard Deulofeu del Barcellona, che però non è molto convinto della destinazione e su cui anche Sarri ha qualche dubbio, Matteo Politano, che però il Sassuolo non vuole cedere, e Daniel Sturridge, che è stato offerto e su cui i partenopei stanno riflettendo. Gli altri profili sono considerati troppo costosi per la società essendo questo un mercato di riparazione. A questo punto, saltato Simone Verdi, il Napoli potrebbe anche non fare nulla per rinforzare gli esterni offensivi.