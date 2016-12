Stop ai motori, tutti in vacanza. Da ieri i giocatori del Napoli sono in ferie. Non saranno lunghissime, ma il riposo durerà una settimana. Poi appuntamento a Castelvolturno per preparare Napoli-Sampdoria, la partita del 7 gennaio che vedrà la ripresa del campionato, ma anche l’ultima partita del girone d’andata. Koulibaly e Milik erano già in vacanza perché non convocati. Ma Sarri dovrà rinunciare al difensore senegalese e a Ghoulam, che partiranno per la Coppa d’Africa. Non si presenteranno alla convocazione col Napoli e si rivedranno a Castelvolturno solo quando finirà la competizione africana: la finale è prevista il 5 febbraio, mentre il torneo comincerà il 14 gennaio. Non disputerà la Coppa d’Africa Omar El Kaddouri, che non è stato convocato dalla nazionale del Marocco.